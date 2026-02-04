Gustavo Álvarez se sincera sobre la opción de dirigir a Colo Colo: respuesta contundente

El ex DT de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, habló anoche en un programa de televisión de Argentina y se refirió a los recientes rumores que lo vinculan con Colo Colo, el archirrival de los azules.

En los últimos días, su nombre ha sido mencionado como una eventual alternativa para asumir la banca alba en caso de que Fernando Ortiz no continúe en el cuadro de Macul.

En ese contexto, el entrenador que hace poco finalizó su vínculo con la U descartó haber sido contactado por Colo Colo. “A mí me ha sonado el teléfono en este mes, pero yo espero un proyecto que coincida con el momento de mi carrera. Colo Colo no me llamó”, señaló Álvarez en el programa La Noche de TyC Sports.

En la misma línea, el técnico argentino aseguró que para él resultaría “imposible” trabajar en el “Cacique” por su pasado en el elenco azul. “Yo tengo un gran respeto y cariño por la gente de la Universidad de Chile, me identifico muchísimo con el club, su gente y sus hinchas, así que es una decisión muy difícil, diría imposible”, indicó.

“Es difícil (dirigir Colo Colo), es algo impensado. Yo sentí que la gente de la U primero me aceptó, luego me respetó y me sentí querido. Entonces, las circunstancias de mi salida fueron otras, nada que ver con la gente o jugadores, así que yo guardo respeto y cariño por la U”, concluyó Gustavo Álvarez, quien sigue sin club tras dejar al conjunto universitario.