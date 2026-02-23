;

FOTO. El alentador mensaje de Carlos Palacios tras ser operado de la rodilla: “Esperando volver pronto...”

El volante de Boca Juniors pasó por el quirófano para dejar atrás una sinovitis en la rodilla derecha.

Boca Juniors no la está pasando bien en el Torneo Apertura del fútbol argentino, y es por eso que muchos hinchas han empezado a extrañar a Carlos Palacios, quien no ha podido disputar ningún partido en este 2026.

El exjugador de Colo Colo sufre desde el inicio de la pretemporada una sinovitis en la rodilla derecha, que le ha impedido incluso entrenar con normalidad junto a sus compañeros.

Por lo mismo, este lunes el volante chileno fue intervenido quirúrgicamente en la zona y, según reportó el propio cuadro “Oro y Cielo” en un parte médico, todo resultó bien para el futbolista.

Además, a través de sus redes sociales, el formado en Unión Española también se mostró contento por la operación, dejando un alentador mensaje.

“Gracias a Dios, la operación salió todo bien. Esperando volver pronto para poder disfrutar de esto tan maravilloso”, escribió Palacios en su cuenta de Instagram.

Se espera que el volante esté, al menos, 45 días en reposo, para luego recién poder sumarse a la actividad en cancha con Boca Juniors.

