Diputado republicano admite viaje al Caribe en plena semana distrital: “Cada uno tiene derecho a la vida privada”

El diputado republicano Leandro Kunstmann quedó en el centro de la polémica luego de que se revelara que viajó al Caribe durante la reciente semana distrital, período destinado al trabajo territorial de los parlamentarios en sus respectivas regiones.

El legislador, representante del distrito 24 de Los Ríos, defendió el viaje asegurando que “cada uno tiene derecho a la vida privada” y que “lo importante es que yo haga mi trabajo acá en el Parlamento, por eso me pagan una dieta”.

Según noticiaslosrios.cl, Kunstmann explicó que las vacaciones fueron organizadas con anticipación junto a su familia y justificó su salida señalando que “yo hace cuatro años que prácticamente no tenía vacaciones”. “Los emprendedores no tenemos vacaciones porque trabajamos 100% todo el año”, añadió.

“Yo puedo tener un montón de información”

El diputado también sostuvo que cumple con sus obligaciones legislativas durante los días de sesión en el Congreso. “Yo estoy mandatado a hacer mi trabajo parlamentario de lunes a miércoles”, afirmó, junto con asegurar que ha tenido un “despliegue territorial gigantesco” en la Región de Los Ríos.

El parlamentario aseguró tener “claro” quienes filtraron la información de sus vacaciones. “Yo puedo tener un montón de información en contra de parlamentarios (...) pero no es mi estilo”.

Críticas desde Chile Vamos

La controversia recordó además otra polémica protagonizada por Kunstmann en 2025, cuando afirmó en redes sociales que Evelyn Matthei sufría de “locura temporal”, en medio de rumores falsos sobre su salud.

En esa ocasión, el senador Luciano Cruz-Coke calificó sus dichos como “cobarde, absurdo y tonto”, lo que posteriormente llevó al parlamentario republicano a ofrecer disculpas públicas.