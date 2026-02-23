Es oficial: ANFP publica la programación de la Liga Femenina 2026

Este lunes, la ANFP dio a conocer de manera oficial la calendarización del Torneo Nacional Femenino, detallando tanto los cruces como las fechas en que se disputará cada encuentro, lo que permite a los clubes empezar a planificar su preparación y logística para la temporada 2026.

El documento refleja las 26 fechas de la liga, cuya primera jornada está agendada para el sábado 14 y domingo 15 de marzo.

En cuanto a los partidos destacados de la primera fecha, Colo Colo se verá las caras con Magallanes, mientras que la Universidad de Chile se enfrentará a Deportes Temuco. Por su parte, la Universidad Católica chocará con Unión Española.

En la edición anterior, el título quedó en manos de las “Albas”, que volvieron a confirmar su hegemonía en la competencia. El palmarés del torneo refleja justamente ese dominio del “Popular”,

El equipo femenino de Colo Colo ha ganado el título un total de 17 veces, mientras que Santiago Morning lo ha hecho en tres ocasiones, seguido por Universidad de Chile y Everton, que lo han levantado en dos oportunidades