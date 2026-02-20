Remezón en el fútbol femenino: Asociación Nacional de Jugadoras acusa falta de regulación e incumplimientos legales

La Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol (ANJUF) emitió una declaración pública en la que manifestó su preocupación por diversas problemáticas estructurales que afectan al fútbol femenino chileno, especialmente ante el cierre de la categoría femenina de Santiago Morning.

Desde el gremio advirtieron que esta situación genera incertidumbre laboral y deportiva para las futbolistas, además de un impacto negativo en el desarrollo de la disciplina a nivel nacional.

En ese sentido, sostuvieron que la eventual ausencia del elenco bohemio en la máxima categoría constituiría una pérdida significativa para la competencia y para la historia del fútbol femenino chileno.

Asimismo, la ANJUF denunció la falta de regulación sobre períodos mínimos de pretemporada que resguarden la salud e integridad física de las jugadoras. Como ejemplo, señalaron que clubes como Magallanes y Audax Italiano han citado a sus planteles a pretemporadas de 13 y 6 días, respectivamente, luego de meses sin actividad competitiva, exponiéndolas a riesgos físicos graves que podrían comprometer sus carreras.

Frente a este escenario, la asociación informó que solicitó formalmente un pronunciamiento a la Dirección del Trabajo para esclarecer responsabilidades ante esta ausencia de regulación, avisando también al Ministerio del Deporte. En la declaración enfatizaron que esta situación no puede seguir normalizándose, ya que la protección de la salud y seguridad de las futbolistas es una obligación básica de todo empleador y no puede quedar supeditada a decisiones administrativas.

Finalmente, el comunicado cuestiona que se exijan resultados económicos a una liga cuya normativa y nivel de inversión frenan su propio desarrollo, advirtiendo que no es posible consolidar una competencia atractiva y sostenible mientras se mantengan condiciones que ponen en riesgo a las jugadoras y ahuyentan a patrocinadores.

En ese contexto, la ANJUF aseguró que activará procesos de negociación colectiva y utilizará todas las herramientas legales disponibles, subrayando que las futbolistas no pueden seguir asumiendo los costos de la falta de regulación y planificación en materias básicas para el ejercicio seguro y sostenible de su profesión.