Jugó en Colo Colo, ganó un título con la U y ahora vuelve como fichaje estrella a la UC: sorpresa en el mercado

La experimentada arquera nacional Natalia Campos fue anunciada como la flamante refuerzo del equipo femenino de los cruzados para la temporada 2026.

Universidad Católica dio uno de los grandes golpes en el mercado de pases del fútbol femenino chileno. Este martes, el elenco cruzado anunció el fichaje de la experimentada arquera Natalia Campos, quien retorna al club donde se formó y debutó profesionalmente en 2008.

“¡Bienvenida a casa, Ñata! La histórica portera nacional de 34 años comenzó su carrera en 2008 defendiendo la camiseta de Las Cruzadas hasta 2019, convirtiéndose en la jugadora con más partidos vistiendo La Franja", escribió el cuadro precordillerano en redes sociales.

En esa línea, la UC destacó la trayectoria de la golera nacional y añadió: “Junto a La Roja Femenina participó de la Copa Del Mundo de Francia 2019 y fue parte de los Juegos Olímpicos”.

“Su carrera la llevó a Europa, donde defendió el club Albacete en España y en su última temporada en el 2025, jugó por Unión Española, donde logró llegar a las semifinales del torneo femenino nacional", complementaron.

Además de sus pasos por la UC, España y La Roja Femenina, Natalia Campos jugó en Audax Italiano (2014/15) y Colo Colo (a préstamo para la Libertadores 2016). En 2021, fichó por Universidad de Chile, club donde se mantuvo hasta 2024 y logró el título del Campeonato Nacional 2021, además de alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2020.

