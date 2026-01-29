“El fútbol femenino en Chile puede crecer muchísimo más, pero la ANFP tiene sus prioridades en el campeonato masculino” / Sentimiento Popular

Este jueves, Michael Black, CEO de la productora Joy Sports, visitó a Los Tenores para conversar acerca de su visión del panorama del futbol femenino en Chile y de su meta de romper el récord de espectadores en un partido de futbol femenino en la historia del país.

Para ello, el personero organizó un encuentro amistoso entre Universidad de Chile y River Plate en el Estadio Nacional, programado para el sábado 31 de enero, en donde buscará concretar este logro.

En la entrevista, Michael Black comentó su visión acerca de este evento, declarando que “lo que queremos es tratar de hacer una contribución desde el punto de vista de una agencia privada de marketing deportivo al desarrollo del fútbol profesional femenino en Chile, y después en la región también. Para eso decidimos hacer este evento, llamando un poco la atención”.

“Creo que un partido amistoso de clubes internacional en el Estadio Nacional, con televisión en directo para todo Chile, en pantalla abierta y en directo para toda la región, a treinta y dos países, no sé si habrá habido en la historia de Chile. Yo creo que se están cumpliendo varios hitos y ya con eso estamos contentos”, confesó el chileno.

Michael Black hizo un análisis de cómo ve él el panorama del fútbol femenino en Chile en comparación de un país potencia en esta especialidad, como lo es Estados Unidos.

“Da la impresión de que vamos como 20 o 25 años atrás en muchas cosas. Yo creo que podemos crecer muchísimo más, pero la ANFP resulta que tiene sus prioridades en el campeonato masculino. El año pasado, la final del fútbol femenino fue hecha el mismo día y a la misma hora en que se jugaban cinco partidos claves del final del campeonato masculino”, enfatizó.

Por último, el director de Joy Sports indicó cuál es la clave para que esta disciplina se desarrolle más. “Para que el fútbol femenino profesional se desarrolle, no basta con que haya más jugadoras y con que esas jugadoras tengan un mejor nivel. Tiene que haber más cosas. Tiene que haber un público que las soporte de atrás, porque si hay público, hay más ingreso. Pero para que haya más público, por favor, prográmame en un estadio, no en una cancha de entrenamiento”, cerró Michael Black en Los Tenores.