A menos de cuatro meses del comienzo del Mundial 2026, el DT de Curazao renuncia al cargo

A menos de cuatro meses de que comience la Copa del Mundo 2026, Curazao recibió una noticia que remece a la selección: el director técnico Dick Advocaat renunció al mando del equipo.

Mediante un comunicado en redes sociales, la escuadra centroamericana confirmó esta decisión del estratega que los guió en la clasificación a la cita mundialista.

“Siempre he dicho que la familia está por encima del fútbol. Por lo tanto, esta es una decisión natural. Dicho esto, echaré mucho de menos Curazao, a su gente y a mis compañeros”, confesó el neerlandés, aludiendo a los problemas de salud de su hija que lo llevaron a tomar esta decisión.

En su lugar, la Federación de Fútbol de Curazao designó al también nacido en Países Bajos, Fred Rutten, para lidera al país centroamericano en su debut en una Copa del Mundo, cuya edición 2026 comienza el 11 de junio.

El nuevo técnico ha dirigido clubes de su país natal como el Feyenoord y el PSV, Schalke 04 de Alemania y otros en Bélgica, Emiratos Árabes e Israel.