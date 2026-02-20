;

Clark y Mayo se reúnen con la ANFP para reclamar por el criterio arbitral

Los personeros de la U de Chile conversaron con Pablo Milad y también con el jefe de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

Clark y Mayo se reúnen con la ANFP para reclamar por el criterio arbitral / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Durante la jornada de este viernes se concretó una solicitud emanada por la U de Chile desde hace algunas semanas a la ANFP.

Según información de ADN Deportes, pasadas las 11 de la mañana, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, y el gerente deportivo del club, Manuel Mayo, se apersonaron en Quilin 5635.

Todo para conversar con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, pero también con el líder de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar.

¿La razón? Los cuestionamientos por parte de la U de Chile hacia el criterio de los jueces.

En el cuadro azul se apunta a una irregularidad en cuanto a los juicios referiles, tanto por las expulsiones ante Audax Italiano como el gol anulado contra Palestino.

Eso sí, el DT de la U de Chile, Francisco Meneghini le bajó el perfil a la reunión con la ANFP.

Más allá de la opinión que pueda tener, tenemos que mejorar como equipo. Tenemos que generar hacer más ocasiones y convertir más goles. Hay que jugar mejor. Eso sí depende de nosotros. El rendimiento de los árbitros no está a nuestro alcance, hemos visto situaciones similares con distinto criterio, pero sabemos que es algo difícil de manejar. Esperamos depender lo menos posible del arbitraje”, destacó en conferencia de prensa.

