Nueva rebaja de la jornada laboral por Ley de 40 horas en 2026: revisa cuánto disminuirá y desde cuándo

La reducción progresiva de la jornada laboral sumará un nuevo ajuste este año, rebajando el máximo legal de 44 a 42 horas semanales, en el marco de la Ley 21.561 o mejor conocida como Ley de las 40 horas.

La normativa establece una disminución gradual desde las 45 horas originales hasta llegar a las 40 en 2028.

El nuevo límite comenzará a regir el 26 de abril de 2026 y obligará a las empresas a reorganizar turnos y adecuar los contratos que superen las 42 horas. La fiscalización estará a cargo de la Dirección del Trabajo (DT).

Cabe recordar que en 2024 entró en vigencia la ley y con ello se realizó el primer ajuste de horario. En ese entonces, las jornadas se redujeron a 44 horas.

“El empleador deberá efectuar la adecuación”

Desde el organismo señalaron que “la reducción horaria deberá efectuarse de común acuerdo entre las partes o a través de las organizaciones sindicales, si las hubiese”.

Además, precisaron que, si no existe acuerdo, “el empleador deberá efectuar la adecuación de la jornada reduciendo su término en forma proporcional entre los distintos días de trabajo”.

La DT reiteró que la rebaja no puede implicar disminución de remuneraciones y que aplica a trabajadores regidos por el Código del Trabajo, incluyendo la opción de pactar bandas horarias para madres, padres y cuidadores de niños de hasta 12 años.