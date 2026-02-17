;

Nueva rebaja de la jornada laboral por Ley de 40 horas en 2026: revisa cuánto disminuirá y desde cuándo

El nuevo ajuste reducirá el máximo semanal a 42 horas, obligando a reorganizar turnos sin afectar remuneraciones y bajo fiscalización de la DT.

Martín Neut

Ley de 40 horas

Ley de 40 horas

La reducción progresiva de la jornada laboral sumará un nuevo ajuste este año, rebajando el máximo legal de 44 a 42 horas semanales, en el marco de la Ley 21.561 o mejor conocida como Ley de las 40 horas.

La normativa establece una disminución gradual desde las 45 horas originales hasta llegar a las 40 en 2028.

El nuevo límite comenzará a regir el 26 de abril de 2026 y obligará a las empresas a reorganizar turnos y adecuar los contratos que superen las 42 horas. La fiscalización estará a cargo de la Dirección del Trabajo (DT).

Revisa también:

ADN

Cabe recordar que en 2024 entró en vigencia la ley y con ello se realizó el primer ajuste de horario. En ese entonces, las jornadas se redujeron a 44 horas.

“El empleador deberá efectuar la adecuación”

Desde el organismo señalaron que “la reducción horaria deberá efectuarse de común acuerdo entre las partes o a través de las organizaciones sindicales, si las hubiese”.

Además, precisaron que, si no existe acuerdo, “el empleador deberá efectuar la adecuación de la jornada reduciendo su término en forma proporcional entre los distintos días de trabajo”.

La DT reiteró que la rebaja no puede implicar disminución de remuneraciones y que aplica a trabajadores regidos por el Código del Trabajo, incluyendo la opción de pactar bandas horarias para madres, padres y cuidadores de niños de hasta 12 años.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad