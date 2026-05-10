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Encuesta Criteria: presidente Kast cae en aprobación e incertidumbre sobre conducción del Gobierno crece

La encuesta Criteria evidenció una baja en el respaldo al mandatario y un aumento entre quienes no tienen una postura definida sobre la gestión del Ejecutivo y el rumbo del país.

Verónica Villalobos

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

Santiago

La más reciente medición de Criteria mostró una caída de dos puntos en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, quien alcanzó un 36% de respaldo ciudadano. En paralelo, la desaprobación se mantuvo estable en un 51%.

El estudio, realizado mediante panel online el pasado 7 de mayo, también reflejó un aumento en las personas que no tienen una opinión clara respecto al desempeño del Gobierno. Un 13% declaró no saber si aprueba o desaprueba la gestión presidencial, cifra que subió dos puntos respecto a la encuesta anterior.

En cuanto a la percepción sobre el rumbo del país, un 40% considera que el Gobierno va por un camino incorrecto, mientras que un 37% cree que la dirección es adecuada. En tanto, el porcentaje de personas indecisas llegó al 23%, registrando un aumento de tres puntos.

Entre los atributos personales mejor evaluados del mandatario aparecen “trabajador”, con un 56%, seguido de “es directo, va de frente”, con un 53%, y “es competente”, con un 50%.

ADN

Respecto al desempeño del Ejecutivo, las opiniones más positivas continúan concentrándose en el ámbito económico. Según Criteria, un 54% cree que el Gobierno tiene capacidad para hacer crecer la economía y un 50% considera que puede entregar estabilidad al país.

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