Encuesta Criteria: presidente Kast cae en aprobación e incertidumbre sobre conducción del Gobierno crece

Santiago

La más reciente medición de Criteria mostró una caída de dos puntos en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, quien alcanzó un 36% de respaldo ciudadano. En paralelo, la desaprobación se mantuvo estable en un 51%.

El estudio, realizado mediante panel online el pasado 7 de mayo, también reflejó un aumento en las personas que no tienen una opinión clara respecto al desempeño del Gobierno. Un 13% declaró no saber si aprueba o desaprueba la gestión presidencial, cifra que subió dos puntos respecto a la encuesta anterior.

En cuanto a la percepción sobre el rumbo del país, un 40% considera que el Gobierno va por un camino incorrecto, mientras que un 37% cree que la dirección es adecuada. En tanto, el porcentaje de personas indecisas llegó al 23%, registrando un aumento de tres puntos.

Entre los atributos personales mejor evaluados del mandatario aparecen “trabajador”, con un 56%, seguido de “es directo, va de frente”, con un 53%, y “es competente”, con un 50%.

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Respecto al desempeño del Ejecutivo, las opiniones más positivas continúan concentrándose en el ámbito económico. Según Criteria, un 54% cree que el Gobierno tiene capacidad para hacer crecer la economía y un 50% considera que puede entregar estabilidad al país.