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La pesadilla de Loyola en Italia no termina: volvía a ser titular en Pisa pero fue expulsado por esta jugada

El futbolista chileno está teniendo un cierre de temporada para el olvido en la Serie A.

Felipe Romo

La pesadilla de Loyola en Italia no termina: volvía a ser titular en Pisa pero fue expulsado por esta jugada

Felipe Loyola dio el salto hacia el fútbol europeo desde Independiente hacia el Calcio italiano con el Pisa, donde llegó con la misión de ayudar al equipo a mantener la categoría. Sin embargo, el desenlace fue trágico.

Pisa perdió la categoría tras hilar seis derrotas consecutivas, y sumó una séptima esta jornada con el chileno siendo protagonista en una desafortunada jugada.

Los “Nerazzurri” caían por 2-0 ante Cremonese con Loyola como titular tras dos partidos sin sumar minutos. Poco después del segundo tanto del rival, el ex Huachipato cometió una dura infracción que le costó la roja directa.

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El resultado final fue un contundente 3-0 que dejó al Pisa como colista absoluto de la Serie A con 18 puntos y una diferencia de gol de -41 goles.

El futuro del volante chileno está en el aire, y todo dependerá de la restructuración que tendrá el club italiano de cara a la próxima temporada.

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