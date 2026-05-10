La Florida lanza fondo de seguridad municipal: revisa cómo postular y cuánto dinero se puede recibir por proyecto
Las postulaciones estarán abiertas entre el 11 de mayo y el 15 de junio de 2026, y permitirán a organizaciones vecinales acceder a financiamiento de hasta $5 millones para implementar proyectos de seguridad en sus barrios.
Durante este domingo, la Municipalidad de La Florida lanzó el proceso de postulación 2026 de su subvención municipal en materia de seguridad, iniciativa que contempla una inversión de $1.000 millones para financiar proyectos impulsados directamente por organizaciones vecinales.
El programa, denominado Línea de Prevención Comunitaria y Situacional, busca que juntas de vecinos, comités de adelanto y organizaciones de seguridad diseñen soluciones concretas para sus barrios, de acuerdo con sus propias necesidades.
Entre las iniciativas que podrán financiarse se incluyen cámaras de vigilancia, alarmas comunitarias, portones para cierre de pasajes, luminarias solares, vallas vehiculares y reductores de velocidad.
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Se trata del cuarto año consecutivo en que el municipio implementa este fondo concursable, que ya ha beneficiado a más de 400 organizaciones sociales de la comuna. Para este ciclo, cada proyecto podrá acceder a un financiamiento de hasta $5 millones, con el objetivo de ampliar la cobertura y el impacto en distintos sectores.
El alcalde Daniel Reyes señaló que “la seguridad requiere liderazgo, recursos y trabajo conjunto. Aquí no estamos esperando soluciones desde un escritorio: estamos financiando herramientas concretas para que los propios vecinos fortalezcan la seguridad de sus barrios”.
Además, agregó que “los problemas de seguridad requieren respuestas rápidas” y que esta política forma parte de un plan comunal más amplio que incluye patrullajes, mejoras en luminarias y nuevos centros de seguridad.
El proceso de postulación estará abierto entre el 11 de mayo y el 15 de junio de 2026. Las organizaciones podrán presentar sus iniciativas de manera presencial en la Oficina de Partes del municipio o a través de envío digital por correo electrónico. Además, se dispondrá de asesoría técnica para apoyar la formulación de los proyectos y facilitar su adjudicación.
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