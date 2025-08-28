El fútbol femenino en Chile cambia de mando: Iona Rothfeld deja la presidencia de ANJUFF

La Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF) oficializó este jueves un cambio en torno a su orgánica.

Todo luego que se ratificó la salida de la presidencia por parte de Iona Rothfeld tras casi 10 años como parte del gremio.

“Lo que hemos logrado no es el trabajo de una persona, sino el fruto de un esfuerzo colectivo de cientos de jugadoras que se han atrevido a exigir lo que corresponde: dignidad, reconocimiento y condiciones justas. Ver cómo pasamos de decenas a cientos de contratos, cómo avanzamos en leyes y en derechos básicos, y cómo hoy somos más escuchadas en la mesa de decisiones, es algo que me llena de orgullo”, aseguró a modo de balance tras oficializar su renuncia al cargo.

Así las cosas, desde septiembre, quien ejercía como vicepresidenta, Javiera Moreno, asumirá la presidencia de ANJUFF hasta 2027.

“Los ejes que nos guiarán son claros: asegurar pretemporadas dignas y extensión real del torneo, proteger la salud y seguridad laboral de las jugadoras, avanzar en la infraestructura y sostenibilidad de la liga para mejorar el desempeño y la visibilización, y fortalecer la representación gremial en los órganos de decisión del fútbol chileno”, recalcó la excapitana de Universidad Católica, a la espera de iniciar el proceso que permita incorporar una nueva directora que ocupe el lugar de Iona Rothfeld.