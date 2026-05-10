Inicia evacuación de pasajeros de crucero afectado por brote de hantavirus

Santiago

Los cerca de 150 ocupantes del crucero Hondius comenzaron este domingo a desembarcar en la isla española de Tenerife, tras el brote de hantavirus que dejó tres pasajeros fallecidos durante el viaje.

La operación se desarrolla en el puerto de Granadilla, en Tenerife, donde los pasajeros han sido evacuados en pequeños grupos utilizando trajes de protección y estrictas medidas sanitarias, antes de abordar vuelos de regreso a sus países.

El crucero, que zarpó el pasado 1 de abril desde Ushuaia, registró un brote del virus que ya suma seis casos confirmados entre ocho sospechosos, según el último balance entregado por la Organización Mundial de la Salud. Entre las víctimas fatales figuran una pareja neerlandesa y una pasajera alemana.

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Las autoridades españolas detallaron que los pasajeros continúan asintomáticos y que el operativo se realiza bajo estrictos protocolos de salud pública. La ministra de Salud de España, Mónica García, informó que durante este domingo saldrán vuelos hacia Países Bajos, Canadá, Turquía, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, mientras que el último vuelo con destino a Australia despegará este lunes.

En paralelo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó a la calma y aseguró que “esto no es otro covid”, enfatizando que el riesgo para la salud pública sigue siendo bajo.

El crucero permanece fondeado sin tocar tierra por petición de las autoridades regionales canarias, mientras continúan las labores de evacuación y monitoreo sanitario.