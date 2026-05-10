;

Inicia evacuación de pasajeros de crucero afectado por brote de hantavirus

Los ocupantes del crucero Hondius comenzaron a ser trasladados desde Tenerife hacia distintos países, tras el brote que dejó tres fallecidos y obligó a activar un amplio operativo sanitario internacional.

Verónica Villalobos

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES / SOPA Images

Santiago

Los cerca de 150 ocupantes del crucero Hondius comenzaron este domingo a desembarcar en la isla española de Tenerife, tras el brote de hantavirus que dejó tres pasajeros fallecidos durante el viaje.

La operación se desarrolla en el puerto de Granadilla, en Tenerife, donde los pasajeros han sido evacuados en pequeños grupos utilizando trajes de protección y estrictas medidas sanitarias, antes de abordar vuelos de regreso a sus países.

El crucero, que zarpó el pasado 1 de abril desde Ushuaia, registró un brote del virus que ya suma seis casos confirmados entre ocho sospechosos, según el último balance entregado por la Organización Mundial de la Salud. Entre las víctimas fatales figuran una pareja neerlandesa y una pasajera alemana.

Revisa también

ADN

Las autoridades españolas detallaron que los pasajeros continúan asintomáticos y que el operativo se realiza bajo estrictos protocolos de salud pública. La ministra de Salud de España, Mónica García, informó que durante este domingo saldrán vuelos hacia Países Bajos, Canadá, Turquía, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, mientras que el último vuelo con destino a Australia despegará este lunes.

En paralelo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó a la calma y aseguró que “esto no es otro covid”, enfatizando que el riesgo para la salud pública sigue siendo bajo.

El crucero permanece fondeado sin tocar tierra por petición de las autoridades regionales canarias, mientras continúan las labores de evacuación y monitoreo sanitario.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad