Joan Cruz fue presentado en su nuevo club a horas de que cierre el mercado: seguirá en Primera División

El volante formado en Colo Colo continuará en la Región de Valparaíso tras su último paso por Everton.

A pocas horas del cierre del mercado de fichajes del fútbol chileno, uno de los jugadores que aún no tenía club era Joan Cruz, canterano de Colo Colo y de último paso por Everton.

El volante ofensivo de 22 años fue una de las grandes promesas de las divisiones inferiores albas, pero con el paso del tiempo ha ido perdiendo protagonismo y ahora tuvo que esforzarse para encontrar equipo de cara a la presente temporada.

Finalmente, se mantendrá en la Primera División, ya que fue presentado como nuevo refuerzo de Unión La Calera, que debió negociar con el Real Oviedo de España, club dueño de su pase, para concretar el préstamo del futbolista.

“El volante de 22 años formado en Colo Colo posee experiencia tanto en nuestro país como en el extranjero, además de haber participado en el Mundial Sub 17 2019 defendiendo la camiseta de la Selección Chilena”, escribieron los “cementeros” en la presentación del jugador en redes sociales.

En su última temporada con Everton, Joan Cruz disputó 15 partidos con la camiseta “Oro y Cielo”, en los que aportó un gol y una asistencia.

