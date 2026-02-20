;

VIDEO. Recopa Sudamericana: Lanús sorprende a Flamengo y el “Tucu” Sepúlveda casi marca un golazo

El cuadro argentino venció al conjunto brasileño en el duelo de ida disputado en Argentina. Los chilenos Erick Pulgar y Matías Sepúlveda vieron acción.

Daniel Ramírez

Getty Images / ESPN

Getty Images / ESPN

Este jueves por la noche, Lanús dio la sorpresa y derrotó a Flamengo en Argentina por el duelo de ida de la Recopa Sudamericana 2026.

El elenco argentino, último campeón de la Copa Sudamericana, logró superar por la cuenta mínima al vigente monarca de la Copa Libertadores gracias al solitario gol del delantero Rodrigo Castillo, al minuto 77.

Este partido contó con presencia chilena. En el conjunto brasileño, Erick Pulgar fue titular y jugó todo el encuentro. Por el lado del “Granate”, Matías Sepúlveda ingresó al minuto 66 y estuvo muy cerca de marcar un golazo a los 79′.

Dentro del área, el ex U de Chile recibió la pelota y la picó por arriba del portero Agustín Rossi. Por centímetros el remate del “Tucu” no terminó en gol. El balón dio en el travesaño y todo el estadio reaccionó con un grito al unísono.

El título se define en Brasil

Con este triunfo por 1-0, Lanús sacó una leve ventaja para disputar la revancha en Brasil, donde Flamengo intentará hacerse fuerte junto a sus hinchas y así conseguir la remontada.

El partido de vuelta por la Recopa Sudamericana se jugará en el Maracaná el próximo jueves 26 de febrero, a las 21:30 horas de Chile.

