Este jueves por la noche, Lanús dio la sorpresa y derrotó a Flamengo en Argentina por el duelo de ida de la Recopa Sudamericana 2026.

El elenco argentino, último campeón de la Copa Sudamericana, logró superar por la cuenta mínima al vigente monarca de la Copa Libertadores gracias al solitario gol del delantero Rodrigo Castillo, al minuto 77.

¡¡LA TERCERA FUE LA VENCIDA PARA EL GOLEADOR!! Luego de dos goles anulados, RODRIGO CASTILLO metió un gran cabezazo, venció a Rossi y marcó el 1-0 de Lanús ante Flamengo.



📺 Mirá la #Recopa por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/9s30PgjScW — SportsCenter (@SC_ESPN) February 20, 2026

Este partido contó con presencia chilena. En el conjunto brasileño, Erick Pulgar fue titular y jugó todo el encuentro. Por el lado del “Granate”, Matías Sepúlveda ingresó al minuto 66 y estuvo muy cerca de marcar un golazo a los 79′.

Dentro del área, el ex U de Chile recibió la pelota y la picó por arriba del portero Agustín Rossi. Por centímetros el remate del “Tucu” no terminó en gol. El balón dio en el travesaño y todo el estadio reaccionó con un grito al unísono.

¡SEPÚLVEDA, MUY CERCA NUEVAMENTE!



El zurdo chileno, que ingresó jugando por derecha en Lanús, sacó un centro/disparo que por poco se cuela en la portería de Flamengo. pic.twitter.com/7yX9lFR0mg — ESPN Chile (@ESPNChile) February 20, 2026

El título se define en Brasil

Con este triunfo por 1-0, Lanús sacó una leve ventaja para disputar la revancha en Brasil, donde Flamengo intentará hacerse fuerte junto a sus hinchas y así conseguir la remontada.

El partido de vuelta por la Recopa Sudamericana se jugará en el Maracaná el próximo jueves 26 de febrero, a las 21:30 horas de Chile.