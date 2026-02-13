Yamila Reyna revela quién es el compañero que le da alegría tras su ruptura con Américo: “Se levantó con hambre...”

Luego de que esta semana se diera a conocer la ruptura amorosa entre Yamila Reyna y Américo, ambos han optado por mantenerse casi en silencio.

Si bien la expareja ha publicado mensajes en sus redes sociales, no han querido ahondar demasiado en el conflicto que dio origen a la separación, a solo meses del matrimonio.

Cuando la actriz rompió el silencio, en sus historias de Instagram, aseguró que estaba priorizando su “integridad física, mental y emocional”.

En tanto, la madrugada del viernes admitió a sus seguidores que tenía insomnio y que había leído cada uno de los mensajes de apoyo que le llegaron. “Me han hecho una gran compañía esta noche”, escribió.

En una tercera actualización, con tono más optimista e incluso con musica, mostró al compañero que le da alegrías en la actualizadad: su perrito.

“Alguien se levantó con hambre parece...”, dice el breve registro que muestra a su mascota, Ernesto.

En enero, cuando el pequeño estaba de cumpleaños, Yamila aseguró que era su ser favorito de este mundo. “Definitivamente he hecho algo bueno en la vida para que Dios me haya dado el regalo de tenerte a mi lado”, describía.

El video: