FOTO. Américo remece las redes sociales con inesperado mensaje tras quiebre con Yamila Reyna: “El tiempo me dará lo que necesito...”
El musico utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una reflexión tras el término de su relación.
Américo utilizó sus redes sociales tras el quiebre amoroso con Yamila Reyna.
Fue la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, quien dio a conocer la notica de la ruptura entre los artistas.
“Una pausa... otra vez. Respirar....profundo. Reflexionar.... sin discriminar. Mirarse.... sin filtros. Observar.... a todos y todo (este es el momento)”, publicó el cantante acompañada de una foto de él.
“Esperar... con paciencia y fuerza. El silencio siempre ha sido mi consejero mas sabio, en mis aciertos y en mis errores, como también mis emociones (aunque aun estoy aprendiendo de ellas)”, continuó.
“¿Qué siento ahora? Miedo y tristeza, pero si me lo permito el tiempo me dará exactamente lo que quiero y necesito... El tiempo me dará lo que necesito.... y lo que tanto quiero”, complementó.
Finalmente, el artista cerró su posteo con una reflexión: “esta canción siempre me aterriza, esta canción siempre me acompaña, esta canción siempre me invita a comenzar otra vez”.
