“Américo canceló absolutamente todo”: salen a la luz detalles de la boda que se derrumbó tras quiebre con Yamila Reyna

El quiebre entre Yamila Reyna y Américo no solo terminó con una mediática relación, sino también con una boda que ya estaba en plena organización.

Según reveló el productor de eventos Max Fuentes, el matrimonio entre la actriz y el cantante estaba planificado para noviembre de este 2026, e incluso ya se habían definido detalles clave como el lugar, el menú y la productora.

“Américo estaba tan entusiasmado con el compromiso que llegó la cotización para una productora de bodas para el matrimonio de los dos”, afirmó Fuentes en el programa No es lo mismo de Tevex.

Boda en noviembre y banquetería de alto perfil

“Esta semana había una nueva junta entre el banquetero y Américo para ver los detalles de la boda soñada”, señaló el rostro de TV.

El evento prometía ser una celebración de alto nivel, con la misma banquetera que organizó el matrimonio de María José Quintanilla.

“Él estaba haciendo los trámites para llevar a cabo una fastuosa y maravillosa fiesta (…) con un banquetero muy conocido”, agregó Fuentes, quien también confirmó que todo fue cancelado por el propio artista tras la ruptura.

El mes elegido para la ceremonia era noviembre de 2026, aprovechando el clima primaveral. Sin embargo, tras los incidentes del fin de semana —incluido el tenso episodio en una bencinera— el plan habría quedado completamente descartado.