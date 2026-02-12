Yamila Reyna rompe el silencio tras quiebre con Américo: “Lo único que diré...”
“Separarse amando es un paso muy doloroso”, escribió en sus redes sociales.
Yamila Reyna rompió el silencio. La actriz habló por primera vez sobre su separación de Américo, tras el incidente que protagonizaron el pasado fin de semana y que habría puesto fin al vínculo.
Sus declaraciones llegaron a través de una de sus historias en redes sociales. Allí reveló que estaría pasando por una situación dolorosa y pidió respeto.
“Lo único que diré sobre todo lo que está circulando es lo siguiente“, parte el breve mensaje.
“Por mi integridad física, mental y emocional decidí priorizarme. Separarse amando es un paso muy doloroso y espero respeten este momento”
“Muchas veces ser valiente significa tomar decisiones que duelen pero que son necesarias para sanar y crecer.
“A los medios le pido no insistan, no haré declaraciones al respecto ni hoy ni nunca”, cerró.
Ayer, Américo también entregó algunas palabras a sus seguidores. “¿Qué siento ahora? Miedo y tristeza, pero si me lo permito el tiempo me dará exactamente lo que quiero y necesito...El tiempo me dará lo que necesito.... y lo que tanto quiero”, decía parte de su publicación.
