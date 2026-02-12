Yamila Reyna rompe el silencio tras quiebre con Américo: “Lo único que diré...”

Yamila Reyna rompió el silencio. La actriz habló por primera vez sobre su separación de Américo, tras el incidente que protagonizaron el pasado fin de semana y que habría puesto fin al vínculo.

Sus declaraciones llegaron a través de una de sus historias en redes sociales. Allí reveló que estaría pasando por una situación dolorosa y pidió respeto.

“Lo único que diré sobre todo lo que está circulando es lo siguiente“, parte el breve mensaje.

“Por mi integridad física, mental y emocional decidí priorizarme. Separarse amando es un paso muy doloroso y espero respeten este momento”

“Muchas veces ser valiente significa tomar decisiones que duelen pero que son necesarias para sanar y crecer.

“A los medios le pido no insistan, no haré declaraciones al respecto ni hoy ni nunca”, cerró.

Ayer, Américo también entregó algunas palabras a sus seguidores. “¿Qué siento ahora? Miedo y tristeza, pero si me lo permito el tiempo me dará exactamente lo que quiero y necesito...El tiempo me dará lo que necesito.... y lo que tanto quiero”, decía parte de su publicación.