“No quisieron pagarnos ni los pasajes”: Escándalo total en Festival de Puerto Montt por denuncia de cantante invitado

Una fuerte polémica golpea al Festival Capital 2026 en Puerto Montt, luego de que el cantante urbano Black Blesses expusiera duras críticas contra la organización del evento aniversario de la ciudad.

Tanto en el escenario, como también en sus redes sociales, el artista apuntó directamente contra la Municipalidad por falta de profesionalismo.

En medio de una canción se cortó todo. “Gente, disculpen, tenemos que terminar, ya nos están sacando. Oigan, quiero dejar un mensaje antes de que me corten”, dijo aún sobre el escenario.

“Valoren a los artistas locales, a nosotros no nos pagaron nada y costeamos bailarinas, DJ y sonidista. Muchas gracias a todos, por ustedes esto lo hago. De corazón, mamá te amo, chico Julio te amo”, dijo a los presentes.

Posteriormente, y a través de sus historias de Instagram, dio más detalles de la amarga situación. “Nosotros vinimos aquí por amor al arte, vinimos gratis. No quisieron pagarnos ni siquiera los pasajes (...) pura impotencia que sean así los de la muni”, agregó.

La presentación de Black Blesses formaba parte de la parrilla regional del evento, que celebra los 173 años de la capital de Los Lagos, y se realizó en la explanada de la Costanera.

En el mismo escenario también se presentaron Leo Rey, Sinaka, Cumbia e’ tu madre y el comediante Arturo Ruiz-Tagle, quien no lo pasó nada de bien tras recibir pifias por parte del público.