;

“La empezó a insultar”: JC Rodríguez revela desconocido detalle que detonó pelea entre Américo y Yamila Reyna

El periodista de “Contigo en la Mañana” compartió un episodio que “no ha salido en ningún lado”.

Javier Méndez

“La empezó a insultar”: JC Rodríguez revela desconocido detalle que detonó pelea entre Américo y Yamila Reyna

Durante las últimas horas, la ruptura amorosa entre Américo y Yamila Reyna ha seguido sumando nuevos antecedentes.

De hecho, el Julio César Rodríguez quien entregó una versión inédita sobre el conflicto que antecedió el quiebre, apuntando a un tenso episodio ocurrido durante el Festival Oro Verde 2026, el pasado fin de semana.

El conductor de Contigo en la mañana aseguró que el cantante habría llegado al evento en “condiciones deplorables”, lo que habría generado preocupación en la producción y descolocado por completo a la actriz.

Según reveló, testigos aseguran que Américo habría estado bajo los efectos del alcohol desde temprano el día sábado, cuando parte de la cartelera del evento donde animaba Reyna.

Revisa también:

ADN

“Ahí la empieza a insultar”: el momento que encendió la furia

“Lo que dice la gente que trabaja ahí y las productoras que hicieron el evento, es que él llega a las 16.00 horas en condiciones deplorables y que hay mucha gente que le toma fotos. Ellos pensaban que se iba a recuperar entre las 16.00 y las 22.00 horas”, relató Rodríguez.

Pero la situación escaló horas más tarde, en plena preparación del show. “Hay un episodio que no ha salido en ningún lado y que lo revela muy bien un técnico que estaba ahí”, anunció el periodista en vivo.

“Dice que el momento de furia de Américo en el show es cuando Yamila fue a oler la lata de bebida que estaba tomando. Yamila va a oler la lata de bebida y se la cambiar por una botella de agua”, contó.

“Ahí Américo la empieza a insultar públicamente, se enfurece, y todo el entorno se puso en alerta”, describió.

Este nuevo relato se suma a las versiones entregadas por Cecilia Gutiérrez, que apuntan a gritos, un celular destruido y una pelea en una bencinera. Por ahora, ninguno de los protagonistas ha dado su versión oficial, pero sí se han manifestado en sus redes.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad