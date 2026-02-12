“La empezó a insultar”: JC Rodríguez revela desconocido detalle que detonó pelea entre Américo y Yamila Reyna

Durante las últimas horas, la ruptura amorosa entre Américo y Yamila Reyna ha seguido sumando nuevos antecedentes.

De hecho, el Julio César Rodríguez quien entregó una versión inédita sobre el conflicto que antecedió el quiebre, apuntando a un tenso episodio ocurrido durante el Festival Oro Verde 2026, el pasado fin de semana.

El conductor de Contigo en la mañana aseguró que el cantante habría llegado al evento en “condiciones deplorables”, lo que habría generado preocupación en la producción y descolocado por completo a la actriz.

Según reveló, testigos aseguran que Américo habría estado bajo los efectos del alcohol desde temprano el día sábado, cuando parte de la cartelera del evento donde animaba Reyna.

“Ahí la empieza a insultar”: el momento que encendió la furia

“Lo que dice la gente que trabaja ahí y las productoras que hicieron el evento, es que él llega a las 16.00 horas en condiciones deplorables y que hay mucha gente que le toma fotos. Ellos pensaban que se iba a recuperar entre las 16.00 y las 22.00 horas”, relató Rodríguez.

Pero la situación escaló horas más tarde, en plena preparación del show. “Hay un episodio que no ha salido en ningún lado y que lo revela muy bien un técnico que estaba ahí”, anunció el periodista en vivo.

“Dice que el momento de furia de Américo en el show es cuando Yamila fue a oler la lata de bebida que estaba tomando. Yamila va a oler la lata de bebida y se la cambiar por una botella de agua”, contó.

“Ahí Américo la empieza a insultar públicamente, se enfurece, y todo el entorno se puso en alerta”, describió.

Este nuevo relato se suma a las versiones entregadas por Cecilia Gutiérrez, que apuntan a gritos, un celular destruido y una pelea en una bencinera. Por ahora, ninguno de los protagonistas ha dado su versión oficial, pero sí se han manifestado en sus redes.