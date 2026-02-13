Yamila Reyna comparte nueva y preocupante actualización tras ruptura con Américo: “He leído cada mensaje...”

Pese a que existieron algunas jornadas sin declaraciones, el jueves de esta semana Yamila Reyna rompió el silencio y se refirió por primera vez al término de su relación amorosa con Américo.

“Por mi integridad física, mental y emocional decidí priorizarme (...) Muchas veces ser valiente significa tomar decisiones que duelen pero que son necesarias para sanar y crecer", escribió en sus historias de Instagram. Ahí explicó que no daría declaraciones a la prensa.

En tanto, durante la madrugada del viernes volvió a escribir por el mismo medio, entregando una suerte de actualización a su situción personal.

“Nohe de insomnio”, parte el mensaje de letras blancas sobre un fondo negro.

“He leído cada mensaje que me han enviado, me han hecho una gran compañía esta noche”, cerró con un emoji de corazón.

Las historias de Yamila Reyna en sus redes sociales:

Recientemente, la madre de Reyna también envió un mensaje de apoyo. Según Las Últimas Noticias, Patricia González lanzó: “Hija de mi alma,solo yo sé lo que siente y lo rota a pedazos que estás por dentro, pero tu sabes que mami te cuida“.