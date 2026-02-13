;

VIDEOS. Con un inspirado Maxi Gutiérrez: Huachipato golea y hunde a Everton en la Liga de Primera

El equipo de Jaime García sumó su segundo triunfo consecutivo a costa del cuadro viñamarino, que aún no sabe de alegrías en el torneo.

Huachipato sigue en ascenso en la Liga de Primera 2026. Tras caer en su estreno ante Cobresal y vencer en la segunda fecha a Universidad de Chile, el equipo de Jaime García volvió a celebrar en la tercera jornada al imponerse por 3-0 sobre Everton de Viña del Mar.

El partido, que se jugó a puertas cerradas en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera debido a la sanción que pesa sobre los “Ruleteros”, tuvo como gran figura a Maximiliano Gutiérrez, quien se despachó con un doblete para darle la victoria al cuadro de Talcahuano.

El extremo de 21 años, que interesa en Independiente de Avellaneda, abrió el marcador al minuto 51 con un golazo desde fuera del área. El atacante recibió el balón cerca de la media luna y sacó un derechazo inatajable para el arquero Ignacio González.

Cinco minutos más tarde, Gutiérrez volvió a repetir tras un contragolpe y anotó el segundo tanto a los 56’. La tercera cifra fue obra de Mario Briceño (89′) para sentenciar el triunfo de Huachipato, que escaló de momento al segundo lugar de la tabla con 6 puntos, solo superado por diferencia de goles por Unión La Calera.

En la otra vereda, Everton sigue sin ganar y encadenó su tercera derrota consecutiva, ubicándose en la última posición con cero unidades, al igual que Deportes Concepción, que este domingo animará un nuevo clásico ante Universidad de Concepción.

En la cuarta fecha de la Liga de Primera, los “Acereros” recibirán a Palestino el sábado 21 de febrero a las 12:00 horas en Talcahuano, mientras que los “Ruleteros” visitarán a Audax Italiano el domingo 22 desde las 18:00 horas en La Florida.

Revisa los goles del triunfo de Huachipato ante Everton

