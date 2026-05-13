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¿Vuelve la lluvia a Santiago? Experto anuncia posibles precipitaciones en estos sectores, días y horarios

Los cielos amanecerán cubiertos por una “vaguada en altura”, expuso el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda.

Sebastián Escares

¿Vuelve la lluvia a Santiago? Experto anuncia posibles precipitaciones en estos sectores, días y horarios

¿Vuelve la lluvia a Santiago? Experto anuncia posibles precipitaciones en estos sectores, días y horarios / Agencia Uno

Esta semana, el tiempo en la capital ha estado marcado por mañanas con bajas temperaturas y cielos despejados durante las tardes. No obstante, dicha condición podría cambiar radicalmente.

Según expuso el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, las precipitaciones podrían hacer presentes durante esta semana en la zona central y en la región Metropolitana no será la excepción.

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De hecho, el especialista apuntó a que en las próximas jornadas el cielo amanecerá cubierto, pero ya no será con niebla, sino que con una “vaguada en altura”.

¿Cuándo y en qué sectores de Santiago lloverá?

Sepúlveda detalló que la nubosidad “podría dejar chubascos” durante este viernes 15 de mayo en las regiones de: Maule, O’Higgins, Valparaíso y Metropolitana.

Si bien el evento se dará en la cordillera, el experto indicó que eventualmente se podrían registrar algunos chubascos en las zonas precordilleranas.

De tal forma, la lluvia se podría dejar caer entre la tarde-noche del viernes 15 y la madrugada del sábado 16 de mayo en el caso de la región Metropolitana.

Eso sí, el especialista de Mega advirtió que las precipitaciones no afectarán a la ciudad de Santiago como tal, sino que se producirá en los sectores “más montañosos” y comunas más precordilleranas de la capital.

¿Cuánto podría llover?

Por otro lado, el portal YR, perteneciente al Instituto Meteorológico de Noruega y la NRK, advierte que habrán cerca de 2,3 milímetros de agua caída durante este viernes en algunos sectores de la región Metropolitana.

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