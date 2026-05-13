Meta agudiza sus parámetros de seguridad: Utilizará herramientas con IA para verificar edad de sus usuarios

En un escenario donde la seguridad en internet es crítica, desde Meta buscan redefinir los parámetros de vigilancia parental con nuevas y estrictas medidas.

La empresa anunció la expansión y mejora de sus herramientas de inteligencia artificial diseñadas específicamente para identificar y restringir el acceso a menores de 13 años (y 14 años en casos específicos).

La medida surge tras años de críticas por parte de reguladores internacionales y en un contexto en el que cada país va tomando medidas particulares. Además, se pone un foco especial justo después del impulso de la Ley de Servicios Digitales en la Unión Europea.

El fin de la mentira en la fecha de nacimiento

Hasta ahora, la principal barrera para entrar a Instagram o Facebook era un simple formulario de registro donde el usuario declaraba su edad.

Sin embargo, la efectividad de este sistema ha sido nula frente a millones de preadolescentes que mienten en su año de nacimiento.

Ahora, la nueva estrategia de Meta no preguntará la edad, la deducirá. Según informes técnicos recientes, la compañía está implementando un 'clasificador de adultos’.

Se trata de un sistema de aprendizaje profundo que, con ayuda de la IA, rastrea señales invisibles para el ojo humano:

Análisis de Interacciones: La IA escanea los comentarios en el perfil del usuario. Si un contacto escribe “¡Feliz 11 años!”, el sistema activará una alerta inmediata.

La IA escanea los comentarios en el perfil del usuario. Si un contacto escribe “¡Feliz 11 años!”, el sistema activará una alerta inmediata. Patrones de Comportamiento: El tipo de contenido consumido, el lenguaje utilizado en las publicaciones y las horas de conexión serán indicadores clave para determinar si quien está tras la pantalla es un niño o un adulto.

El tipo de contenido consumido, el lenguaje utilizado en las publicaciones y las horas de conexión serán indicadores clave para determinar si quien está tras la pantalla es un niño o un adulto. Estimación de Edad Visual: En una fase más avanzada (ya probada en EE. UU.), Meta utiliza tecnología para estimar la edad basándose en las fotos de perfil, analizando estructuras faciales sin necesidad de identificar formalmente al usuario, protegiendo así su anonimato pero verificando su rango etario.

Cuentas blindadas para adolescentes

Para aquellos que superen el umbral de los 13 años pero siguen siendo menores de edad, Meta no aplicará el bloqueo, sino un ‘blindaje’.

Los usuarios detectados como adolescentes serán movidos automáticamente a “Cuentas para Adolescentes”, un ecosistema donde la privacidad es bajo configuración predeterminada.

Los mensajes directos de desconocidos están bloqueados y el contenido sensible es filtrado rigurosamente.

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El desafío regulatorio y la privacidad

Esta ofensiva tecnológica no es casual. Diversos medios especializados indican que la presión sobre Mark Zuckerberg ha alcanzado niveles críticos, especialmente en la Unión Europea y Brasil, donde la protección de la salud mental infantil se ha convertido en una prioridad de Estado.

Sin embargo, el despliegue de esta inteligencia artificial no está exento de polémica. Expertos en privacidad advierten sobre el riesgo de un monitoreo constante de los comportamientos de los usuarios.

Meta, por su parte, insiste en que estos datos se procesan con el único fin de proteger a los más vulnerables y cumplir con las normativas vigentes.

¿Qué pasa si la IA se equivoca?

Si el algoritmo marca una cuenta como “menor de edad” por error, la firma tecnológica ha establecido un proceso de apelación que requerirá pruebas fehacientes.

Se considerará desde la carga de un documento de identidad oficial hasta el uso de videollamadas de verificación en tiempo real para confirmar la madurez del usuario.

Con este despliegue, la era de autorregulación por parte de los niños llega a su fin, dando paso a un entorno digital donde la Inteligencia Artificial se convierte en el portero implacable de las redes sociales.