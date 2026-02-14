Coquimbo Unido ratificó su repunte en la Liga de Primera 2026. Este sábado, por la tercera fecha, el campeón del fútbol chileno volvió a celebrar y derrotó por 1-0 a Deportes La Serena en una nueva edición del clásico de la Cuarta Región en el Estadio La Portada.

El equipo dirigido por Hernán Caputto se quedó con el triunfo gracias al solitario gol de Alejandro Camargo (75′). Tras un gran centro de Benjamín Chandía, el volante se elevó dentro del área y, sin marca, remató de cabeza para vencer la resistencia del portero Federico Lanzillotta.

⚽🟡⚫ ¡Cayó el gol en La Portada!



El primer tanto de este #MatchdaySábado fue cortesía del volante de Coquimbo Unido, a través de la principal arma de los Piratas: la pelota quieta.



Antes de la apertura del marcador, se vivió la gran polémica del partido. A los 50’, Felipe Chamorro había anotado el 1-0 para La Serena tras un grave error de la defensa pirata, pero el árbitro Cristián Garay invalidó el tanto y señaló una falta sobre Diego Sánchez. El VAR no pudo intervenir, ya que el juez cobró la infracciónantes de que terminara la jugada.

⚽❌👀 ¿Acertó Cristián Garay?



Felipe Chamorro anotaba en el clásico ante Coquimbo Unido de este #MatchdaySábado, pero el juez determinó falta y al señalar antes del final de la acción no pudo intervenir el VAR.



En los minutos finales, el equipo de Felipe Gutiérrez intentó buscar la igualdad, pero la expulsión de Yahir Salazar a los 79′ redujo sus opciones y terminó sumando su tercer partido consecutivo sin victorias en el torneo.

Con este resultado, Coquimbo Unido escaló al tercer lugar de la tabla con 6 unidades, las mismas que suma el líder Unión La Calera, Huachipato y O’Higgins. En tanto, Deportes La Serena se ubicó en la antepenúltima posición con apenas un punto.

En la cuarta fecha de la Liga de Primera, los “Piratas” deberán visitar a Universidad Católica el sábado 21 de febrero a las 20:30 horas en el Claro Arena, mientras que los “Papayeros” recibirán a Universidad de Concepción el domingo 22 a las 12:00 horas en La Portada.