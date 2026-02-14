No alcanzó con la arremetida de Zampedri: Cobresal asesta dura derrota a la UC

En un vibrante encuentro disputado este sábado en el Estadio El Cobre, Cobresal logró una trabajada victoria por 3-2 frente a Universidad Católica, en el marco de la tercera fecha de la Liga de Primera Mercado Libre 2026. El duelo, que inició minutos antes de las 20:20 horas, estuvo marcado por la efectividad inicial del cuadro local y la capacidad de respuesta de la UC liderada por su capitán.

El inicio del partido fue una pesadilla para la escuadra cruzada. Apenas al minuto 3, el volante argentino Agustín Nadruz abrió el marcador con un potente remate de derecha desde fuera del área. El asedio minero no se detuvo y, a los 14′, Bryan Carvallo aumentó las cifras con una espectacular tijera dentro del área, dejando estéril la respuesta defensiva del equipo visitante.

La respuesta del goleador cruzado

Casi al cierre de la primera mitad, Universidad Católica encontró un respiro. Tras una falta penal, el goleador Fernando Zampedri ejecutó con precisión desde los 12 pasos a los 44′, decretando el 2-1. El ariete argentino tuvo incluso la oportunidad de igualar el marcador en la última jugada del primer tiempo, pero la fortuna no estuvo de su lado frente al arco minero.

Sin embargo, el inicio del complemento volvió a golpear las aspiraciones de la UC. Solo cinco minutos después de iniciada la segunda etapa, Cobresal aprovechó la pasividad de la zaga visitante para que Steffan Pino conectara un certero cabezazo, estableciendo el 3-1 y dejando el panorama cuesta arriba para los dirigidos por la franja.

Suspenso hasta el pitazo final

En los instantes finales, la UC volcó sus esfuerzos al ataque buscando el descuento que los metiera nuevamente en competencia. Fue así como en el tiempo de adición (90+6′), tras un centro de Bernardo Cerezo que quedó boteando en el área pequeña, Fernando Zampedri logró concretar su doblete personal.

Pese al esfuerzo final de la Universidad Católica, el marcador se selló con un 3-2 definitivo a favor de Cobresal. El resultado deja sensaciones encontradas en el cuadro cruzado, que si bien mostró poder de fuego a través de su artillero, pagó un alto precio por sus errores defensivos en el Estadio El Cobre de El Salvador.