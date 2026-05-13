“Parived ya tenía 40 años”: reflotan registro de Tonka Tomicic como colegiala debutando en la televisión

Recientemente se reviralizó un antiguo registro de la animadora Tonka Tomicic antes de saltar a la fama en la TV chilena.

Todo se remonta a cuando, siendo aún una estudiante de colegio, participó en el programa Extra jóvenes, que en 1993 era transmitido por Chilevisión.

En ese entonces, la conductora de Only Friends cursaba la enseñanza media en Colegio Argentino del Sagrado Corazón de Jesús, conocido populamente como “Las Monjas Argentinas”.

En el clip se ve cómo comparte escena como Marcelo Comparini, se gana un chocolate y pasa a la final de una competencia. “Estuvo concursando por ser la reina del curso para ganarse un viaje de estudios a Bariloche”, detalló la cuenta @pantallazocl en Instagram.

Los internautas no tardaron nada en sacar los comentarios ingeniosos. “Parived en ese tiempo ya tenia 40 años”, bromeó un usuario. “Y Comparini ya era viejo”, sumó otro. “Comparini está igual... de viejo”, soltó un tercero.