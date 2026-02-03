En la edición de Los Tenores de este martes 3 de febrero, nuestros panelistas supieron de la oferta que envió Colo Colo para sumar a su sexto refuerzo y de la denuncia que recibieron los albos por parte del Sifup.

Gonzalo Jara, Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron la presentación de Marcelo Morales en la Universidad de Chile y los incidentes que se vivieron en el Estadio Nacional.

Además, se enteraron de los nuevos partidos amistosos que podría tener La Roja antes del Mundial 2026 y conversaron con Arnaldo Castillo, delantero de O’Higgins.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 3 de febrero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.