Homicidio en el centro de Arica: hombre murió tras ser apuñalado

Durante la tarde de este sábado, un hombre de 52 años, de nacionalidad peruana, falleció luego de ser atacado con un arma cortopunzante en pleno centro de Arica, en un hecho que es investigado por la Fiscalía junto a unidades especializadas de Carabineros.

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El ataque se registró cerca de las 19:00 horas en la avenida Argentina, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima resultó gravemente herida tras la agresión y logró desplazarse por sus propios medios hasta las inmediaciones de la plaza Diego Portales.

Desde ese lugar, fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Arica, donde finalmente murió producto de la gravedad de las lesiones, pese a las maniobras médicas realizadas.

Por instrucción del Ministerio Público, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se constituyó en el sitio del suceso para coordinar las diligencias investigativas, con el objetivo de establecer la dinámica de los hechos y dar con el responsable.

Las pericias quedaron a cargo del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, cuyos funcionarios realizaron levantamiento de evidencia en el lugar del ataque, además de empadronar testigos que permitan avanzar en la investigación.