U de Chile visita a Unión La Calera: horario y quién transmite en vivo, online y por TV / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este domingo 10 de mayo, por la quinta fecha de la fase grupal de la Copa de la Liga 2026, Universidad de Chile tendrá un duro desafío.

Esto porque los azules tendrán que visitar en el césped sintético del Nicolás Chahuán a Unión La Calera.

Más allá de la dificultad en sí, el choque será complejo pues ambos elencos están empatados con 7 puntos en el liderato del grupo (junto al Audax Italiano) a falta de dos fechas del final y solo un equipo podrá clasificarse a las semifinales.

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión La Calera y la U de Chile por la Copa de la Liga?

El partido entre cementeros y azules se jugará este domingo 10 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.

¿Dónde y cómo ver en vivo el duelo entre Unión La Calera y la U de Chile?

El partido entre Unión La Calera y la U de Chile lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En tanto, por televisión, el choque será transmisión en la señal de TNT Sports Premium. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Copa de la Liga 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 10 de mayo

15:00 hrs | Unión La Calera vs. U de Chile | Nicolás Chahuán