Rosario Central, con Vicente Pizarro como titular, derrotó por 3-1 a Independiente de Avellaneda en los octavos del Torneo Apertura argentino, en un partido donde Maximiliano Gutiérrez también fue estelar y aportó una nueva asistencia en el “Rojo”.

El exatacante de Huachipato apareció para marcar diferencias a los 36 minutos del primer tiempo, cuando recibió un balón con ventaja por la izquierda, encaró a su marcador y sacó un centro preciso para que Gabriel Ávalos marcara el 1-0 en el Estadio Gigante de Arroyito.

¡¡APARECIÓ EL GOLEADOR DEL ROJO!! GRAN ASISTENCIA DE GUTIÉRREZ Y GOL DE GABRIEL ÁVALOS PARA MARCAR EL 1-0 DE INDEPENDIENTE ANTE ROSARIO CENTRAL.



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Sin embargo, la ventaja de la visita no duraría demasiado. A poco del término de la etapa inicial, Ángel Di María (45+2′) le devolvió la esperanza al “Canalla” con un golazo de zurda para establecer el 1-1.

Ya en el complemento, y con Vicente Pizarro reemplazado a los 82’, el equipo dirigido por Jorge Almirón terminó inclinando la balanza en los minutos finales y selló la remontada gracias a los tantos de Giovanni Cantizano (84’) y Elías Verón (90+2’).

De esta manera, Rosario Central eliminó a Independiente y se metió en los cuartos de final del Torneo Apertura, instancia donde se medirá ante Estudiantes de La Plata o Racing, que se enfrentan esta tarde en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.