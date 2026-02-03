;

FOTO. Multicampeón con la U de Chile se suma a la pretemporada de club de Tercera División

Luego de terminar contrato con Deportes Recoleta, Gonzalo Espinoza se unió al equipo que hoy dirige el exportero Nelson Tapia.

Damián Riquelme

AGENCIAUNO

AGENCIAUNO / FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

El exvolante de Universidad de Chile, Gonzalo Espinoza, se quedó sin equipo luego de terminar contrato con Deportes Recoleta.

En su afán por seguir jugando este 2026, el mediocampista de 25 años se sumó a la pretemporada de Constitución Unido, cuadro que milita en la Tercera División.

ADN

El futbolista, que ganó 4 títulos con la U, fue captado entrenando con el equipo que dirige el exarquero de la selección chilena, Nelson Tapia.

En la temporada pasada, Gonzalo Espinza sumó 775 minutos en 18 encuentros disputados con Deportes Recoleta.

Formando en divisiones inferiores de Huachipato, el volante ha desarrollado una extensa trayectoria en el fútbol chileno, pasando por Universidad de Chile, Unión Española, Unión San Felipe y Deportes Antofagasta.

A nivel internacional, estuvo varios años en Argentina, donde militó en Racing Club, Arsenal de Sarandí, All Boys y Patronato. Además, tuvo una experiencia en el fútbol europeo, con el Kayserispor de Turquía.

ADN

Gonzalo Espinoza entrenando con el plantel de Constitución Unido. Foto: @photography_lia.js

