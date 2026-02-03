Seleccionado chileno cambia de equipo en Europa: fichaje confirmado

Este lunes se dio por cerrado el mercado de fichajes de invierno en el fútbol español y hay un chileno que aprovechó esta ventana de pases para cambiar de equipo.

Se trata de Willy Chatiliez, quien jugó el último Mundial Sub 20 con La Roja. El joven delantero firmó con el FC Cartagena hasta el final de la temporada (junio 2026), en calidad de préstamo, proveniente del Huesca.

El nuevo equipo del seleccionado sub-20 compite en la Tercera División de España. Actualmente, el FC Cartagena marcha en la posición número 15 de la tabla.

Willy Chatiliez buscará continuidad tras sumar pocos minutos con el Huesca, donde solo disputó un partido por la Segunda División del fútbol español y tres encuentros por la Copa del Rey, en la presente temporada.