Agreden a diputado Javier Olivares en Olmué: “No será la violencia política de extrema izquierda la que silencie mis convicciones”

El diputado Javier Olivares denunció haber sido víctima de una agresión física durante la jornada de este domingo mientras participaba en el aniversario número 53 del Club Deportivo Montevideo, en la comuna de Olmué.

Según informó la oficina parlamentaria del legislador del Partido de la Gente (PDG), el hecho ocurrió cerca de las 00:25 horas, luego de que el parlamentario llegara al recinto acompañado de su jefa de gabinete y un asesor legislativo, tras desarrollar actividades en distintos puntos del Distrito 6.

Agencia Uno / Oscar Guerra Ampliar

De acuerdo con el comunicado, el diputado Olivares permanecía hace pocos minutos en el lugar cuando fue “agredido cobardemente por la espalda” por un sujeto que le propinó un golpe de puño en el rostro mientras gritaba: “La izquierda siempre vive”.

La denuncia agrega que, tras el ataque, el agresor y su hermano huyeron del recinto y durante la fuga también golpearon a uno de los asesores del diputado, quien habría recibido patadas y golpes de puño.

Desde el entorno del parlamentario aseguraron que ambos individuos fueron identificados y que uno de ellos mantiene antecedentes policiales. Además, anunciaron acciones judiciales y querellas criminales “hasta las últimas consecuencias”.

Carabineros confirmó el procedimiento. El teniente Víctor Conejeros, de la Tercera Comisaría de Limache, indicó que tanto el diputado como su asesor resultaron con lesiones leves y fueron trasladados a un centro asistencial para constatar heridas.

A través de redes sociales, el parlamentario PDG calificó el episodio como “un hecho aislado, pero no carente de extrema gravedad” y apuntó contra quienes calificó como “cobardes extremistas”.

“No será la violencia política de extrema izquierda la que silencie mis convicciones ni mis libertades”, escribió el parlamentario.

Hasta el momento no se registran detenidos, mientras el Ministerio Público quedó a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias y eventuales motivaciones del ataque.