Crimen en pleno centro de Valparaíso: hombre muere apuñalado tras violenta riña

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Un violento homicidio quedó al descubierto durante la tarde de este domingo en pleno centro de Valparaíso, luego de que un hombre muriera tras ser atacado con múltiples puñaladas en la vía pública.

El hecho ocurrió cerca de las 13:00 horas en la intersección de calle Victoria con Uruguay, uno de los sectores más transitados de la ciudad puerto.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima habría sido agredida en medio de una riña por otro sujeto que le propinó diversas heridas cortopunzantes.

Pese a la rápida llegada de equipos de emergencia, la gravedad de las lesiones terminó siendo fatal. Personal del SAMU realizó maniobras de reanimación en el lugar, considerando además la cercanía con el Hospital Carlos Van Buren. Sin embargo, los esfuerzos médicos no lograron salvar a la víctima.

Tras el homicidio, la Fiscalía ordenó la concurrencia de personal policial especializado para iniciar las pericias y esclarecer la dinámica de los hechos ocurridos en pleno casco histórico de la ciudad.

Según información preliminar, existiría una persona identificada como presunto responsable del ataque, aunque las diligencias continúan en desarrollo.