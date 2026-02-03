;

Fernando Ortiz en la mira: la potente denuncia del Sifup contra Colo Colo

El Sindicato de Futbolistas Profesionales apuntó contra el conjunto albo por mantener a jugadores con contrato apartados de las actividades del primer equipo.

Javier Catalán

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Los malos resultados de Fernando Ortiz en Colo Colo tienen al entrenador en la cuerda floja respecto a su continuidad en la banca y, para colmo, el “Tano” ahora podría generarle un problema legal a Blanco y Negro.

Esto, porque los albos fueron denunciados por el Sifup debido a que mantienen a jugadores con contrato vigente entrenando separados de sus compañeros por decisión del cuerpo técnico, algo que está prohibido por la ley laboral.

“Denunciamos que Colo Colo continúa vulnerando derechos laborales de futbolistas con contrato profesional. Recordamos que no pueden ser excluidos de los entrenamientos con el plantel profesional ni de las demás actividades preparatorias para el ejercicio de la actividad. Exigimos que se ponga fin inmediato a esta mala práctica, la cual ya fue informada a la Dirección del Trabajo”, escribió el Sindicato de Futbolistas Profesionales en su cuenta de X.

Debido a esta denuncia por parte del Sifup, Fernando Ortiz se vio en la obligación de volver a integrar a algunos de los futbolistas que se encontraban realizando trabajos diferenciados, aunque no todos se han reincorporado.

Los jugadores que participaron en las prácticas de este martes fueron los volantes Bryan Soto, Dylan Portilla y Bastián Silva. Distinta es la realidad de Cristián Alarcón y Lucas Soto, quienes continúan apartados de los trabajos del primer equipo.

