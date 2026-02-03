;

Contra rivales que jugarán el Mundial: La Roja está a detalles de cerrar dos amistosos para junio

Además, desde la ANFP están haciendo las gestiones para pactar nuevos partidos amistosos para los meses de septiembre y noviembre.

Daniel Ramírez

Eduardo Figueroa

Getty Images

Getty Images / Marcelo Hernandez

Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, habló este martes y se refirió al calendario de La Roja con los amistosos que disputará este 2026.

Chile ya tiene dos partidos pactados para marzo, contra Cabo Verde y Nueva Zelanda. Ambos encuentros se jugarán en Auckland.

Sobre los meses que vienen, Correa adelantó que la selección chilena tendrá dos compromisos antes de que empiece la Copa del Mundo. “Estamos cerrando dos amistosos para junio, previo al Mundial. Serán en Estados Unidos probablemente, ya que vamos a enfrentar a equipos que competirán en el Mundial”, señaló.

“Aún no puedo decir quiénes serán los rivales, pero son muy buenos rivales desde lo competitivo”, agregó el gerente de selecciones nacionales.

Respecto al segundo semestre, Felipe Correa mencionó: “En septiembre vamos a enfrentar a Estados Unidos, en México, y probablemente jugaremos otro partido allá. Solamente nos falta cerrar amistosos para noviembre”.

Por último, ratificó la continuidad de Nicolás Córdova en la banca de La Roja. “Tomamos la decisión de que Nicolás sea el técnico de la selección adulta en este periodo. Sebastián Miranda va a dirigir la selección sub-20, Ariel Leporati tomará a la sub-17 y para la sub-15 está por definirse”, concluyó.

