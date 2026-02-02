Tras graves incidente en partido de la U: Gobierno acelera revisión de 19 estadios del país para implementar la Ley de Seguridad Privada

El Gobierno, junto a Carabineros, inició un proceso de recalificación de seguridad de 19 estadios del país, en el marco de la implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada, que introduce mayores exigencias para los eventos deportivos de alta concurrencia, especialmente los partidos de fútbol.

La medida comenzó a aplicarse tras los incidentes registrados en el debut de la Liga de Primera, durante el encuentro entre Universidad de Chile y Audax Italiano, marcado por destrozos, encendido de fuego en las gradas y la intervención de guardias privados y de personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros.

Según informó el Ministerio de Seguridad, Carabineros deberá aplicar una “matriz de riesgos” a los recintos deportivos, considerando factores como aforo, historial de incidentes, entorno urbano y complejidad operativa.

El ministro Luis Cordero sostuvo a La Tercera que “es claro, a la luz de los hechos, que los recintos deportivos tienen riesgo desde la perspectiva de seguridad” y que la ley permite “fortalecer la implementación de medidas preventivas por parte de los recintos y organizadores”.

Nueva medidas y obligaciones

El proceso incluye la evaluación de estadios en distintas regiones del país —desde Iquique hasta Temuco— y contempla que Carabineros entregue informes técnicos antes del 13 de febrero, con registros fotográficos y recomendaciones de seguridad.

Para la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, esta normativa implica que “por primera vez los recintos de alta concurrencia van a contar con criterios objetivos de riesgo”.

Además, el Ejecutivo solicitó avanzar en la creación de un curso obligatorio para guardias privados especializados en eventos deportivos masivos.

“Los guardias de seguridad deberán cursar capacitaciones, las que dependerán de los distintos niveles de riesgo que enfrentan”, señala el oficio, el cual incluye formación en control de masas, derechos humanos, manejo de barras organizadas y coordinación con Carabineros.