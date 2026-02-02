;

Tras graves incidente en partido de la U: Gobierno acelera revisión de 19 estadios del país para implementar la Ley de Seguridad Privada

Carabineros aplicará una matriz de riesgos a recintos deportivos de alta concurrencia y avanzará en guardias especializados y nuevas exigencias operativas.

Martín Neut

Incidentes Est.Nacional

Incidentes Est.Nacional / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El Gobierno, junto a Carabineros, inició un proceso de recalificación de seguridad de 19 estadios del país, en el marco de la implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada, que introduce mayores exigencias para los eventos deportivos de alta concurrencia, especialmente los partidos de fútbol.

La medida comenzó a aplicarse tras los incidentes registrados en el debut de la Liga de Primera, durante el encuentro entre Universidad de Chile y Audax Italiano, marcado por destrozos, encendido de fuego en las gradas y la intervención de guardias privados y de personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros.

Revisa también:

ADN

Según informó el Ministerio de Seguridad, Carabineros deberá aplicar una “matriz de riesgos” a los recintos deportivos, considerando factores como aforo, historial de incidentes, entorno urbano y complejidad operativa.

El ministro Luis Cordero sostuvo a La Tercera que “es claro, a la luz de los hechos, que los recintos deportivos tienen riesgo desde la perspectiva de seguridad” y que la ley permite “fortalecer la implementación de medidas preventivas por parte de los recintos y organizadores”.

Nueva medidas y obligaciones

El proceso incluye la evaluación de estadios en distintas regiones del país —desde Iquique hasta Temuco— y contempla que Carabineros entregue informes técnicos antes del 13 de febrero, con registros fotográficos y recomendaciones de seguridad.

Para la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, esta normativa implica que “por primera vez los recintos de alta concurrencia van a contar con criterios objetivos de riesgo”.

Además, el Ejecutivo solicitó avanzar en la creación de un curso obligatorio para guardias privados especializados en eventos deportivos masivos.

“Los guardias de seguridad deberán cursar capacitaciones, las que dependerán de los distintos niveles de riesgo que enfrentan”, señala el oficio, el cual incluye formación en control de masas, derechos humanos, manejo de barras organizadas y coordinación con Carabineros.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad