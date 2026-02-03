;

Marcelo Morales afronta los cuestionamientos por su físico y lanza una potente autocrítica: “Jugué súper poco...”

El lateral izquierdo habló este martes en conferencia de prensa y se mostró contento por volver a Universidad de Chile.

Daniel Ramírez

U de Chile

U de Chile

Este martes, Marcelo Morales fue presentado como nuevo refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026. En conferencia de prensa, el lateral izquierdo se mostró contento por volver a la U tras su corto paso por el club New York Red Bulls de Estados Unidos.

“Feliz de volver, porque la U es mi casa, estoy desde los 8 años en el club. Siempre voy a estar disponible para la U. Ahora, el técnico decidirá si voy citado o no para el fin de semana”, señaló el defensa de 22 años.

Sobre su experiencia en el fútbol estadounidense, donde sumó pocos partidos, comentó: “El año que estuve en Estados Unidos no fue como esperaba. Sufrí lesiones, me operé, entonces no tuvo la continuidad que quería. Pero siempre intento sacar lo positivo. Aprendí de compañeros que jugaron en Europa, el idioma, la preparación física, todo eso lo quiero implementar acá y crecer como jugador”.

Revisa también:

ADN

“Me hago la autocrítica. En Estados Unidos jugué súper poco en comparación con lo que venía haciendo en la U. Este nuevo desafío lo tomo con la mayor seriedad. Vengo a sumar, porque el equipo tiene que pelear todo lo que juegue este año”, agregó el zaguero.

Además, Marcelo Morales abordó las críticas que ha recibido en los últimos días sobre su estado físico. “No me centro mucho en los comentarios. Yo sé lo que soy como jugador y lo que puedo aportar al equipo. Intento centrarme en mí, en la U, en mi familia y mi entorno”, aseguró.

“Sobre mi condición física, me estoy poniendo a punto, hago doble entrenamiento para estar lo antes posible en el equipo”, añadió.

Por último, el “Chelo” mostró su ilusión por volver a ser considerado en La Roja. “Estar en la U me acerca un poco más a la selección. Tengo que retomar el nivel para poder estar. Uno de mis desafíos es volver a la selección, donde cualquier jugador quisiera estar”, concluyó.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad