Marcelo Morales afronta los cuestionamientos por su físico y lanza una potente autocrítica: “Jugué súper poco...”

Este martes, Marcelo Morales fue presentado como nuevo refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026. En conferencia de prensa, el lateral izquierdo se mostró contento por volver a la U tras su corto paso por el club New York Red Bulls de Estados Unidos.

“Feliz de volver, porque la U es mi casa, estoy desde los 8 años en el club. Siempre voy a estar disponible para la U. Ahora, el técnico decidirá si voy citado o no para el fin de semana”, señaló el defensa de 22 años.

Sobre su experiencia en el fútbol estadounidense, donde sumó pocos partidos, comentó: “El año que estuve en Estados Unidos no fue como esperaba. Sufrí lesiones, me operé, entonces no tuvo la continuidad que quería. Pero siempre intento sacar lo positivo. Aprendí de compañeros que jugaron en Europa, el idioma, la preparación física, todo eso lo quiero implementar acá y crecer como jugador”.

“Me hago la autocrítica. En Estados Unidos jugué súper poco en comparación con lo que venía haciendo en la U. Este nuevo desafío lo tomo con la mayor seriedad. Vengo a sumar, porque el equipo tiene que pelear todo lo que juegue este año”, agregó el zaguero.

Además, Marcelo Morales abordó las críticas que ha recibido en los últimos días sobre su estado físico. “No me centro mucho en los comentarios. Yo sé lo que soy como jugador y lo que puedo aportar al equipo. Intento centrarme en mí, en la U, en mi familia y mi entorno”, aseguró.

“Sobre mi condición física, me estoy poniendo a punto, hago doble entrenamiento para estar lo antes posible en el equipo”, añadió.

Por último, el “Chelo” mostró su ilusión por volver a ser considerado en La Roja. “Estar en la U me acerca un poco más a la selección. Tengo que retomar el nivel para poder estar. Uno de mis desafíos es volver a la selección, donde cualquier jugador quisiera estar”, concluyó.