Ángelo Henríquez se vuelve a lesionar y genera problemas para Deportes La Serena

Deportes La Serena vive un complicado momento. Luego de que la temporada pasada quedaran en la posición número 13 de la tabla de Primera A, a solo 3 puntos de los puestos de descenso, necesitaba hacer una reestructuración completa de su plantel para este 2026.

Para ello, el conjunto papayero efectuó cambios: se marcharon tres futbolistas y su extécnico Mario Sciacqua. Y por parte de las incorporaciones llegaron siete refuerzos más el nuevo entrenador, Felipe Gutiérrez.

El problema yace en el ataque: de esos siete fichajes, solo uno es delantero, Alexander Oroz, que llegó cedido de Colo Colo, pero que lamentablemente se lesionó hace escasos días.

Ante esto, los ojos se posan en Ángelo Henríquez, quien renovó contrato con Deportes La Serena para todo este 2026 tras marcar 6 goles el año pasado. Eso sí, el exseleccionado nacional no juega desde septiembre de 2025 y se perdió los amistosos ante San Luis y Santiago Wanderers debido a una lesión de tobillo, sumando un nuevo problema y dejando sin opciones de delanteros al plantel.

A pesar de este detalle nada menor, el cuadro de la Cuarta Región confirmó la realización de la “Tarde Granate” 2026, programada para este sábado 24 de enero a las 17:00 horas ante Cobresal en el estadio La Portada, donde buscarán variantes de cara al debut en el Campeonato Nacional 2026, cuando reciban a la UC el domingo 1 de febrero.