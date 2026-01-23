;

Ángelo Henríquez se vuelve a lesionar y genera problemas para Deportes La Serena

A una semana de que empiece el Campeonato Nacional 2026, el cuadro papayero se queda sin opciones ofensivas.

Damián Riquelme

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Deportes La Serena vive un complicado momento. Luego de que la temporada pasada quedaran en la posición número 13 de la tabla de Primera A, a solo 3 puntos de los puestos de descenso, necesitaba hacer una reestructuración completa de su plantel para este 2026.

Para ello, el conjunto papayero efectuó cambios: se marcharon tres futbolistas y su extécnico Mario Sciacqua. Y por parte de las incorporaciones llegaron siete refuerzos más el nuevo entrenador, Felipe Gutiérrez.

Revisa también:

ADN

El problema yace en el ataque: de esos siete fichajes, solo uno es delantero, Alexander Oroz, que llegó cedido de Colo Colo, pero que lamentablemente se lesionó hace escasos días.

Ante esto, los ojos se posan en Ángelo Henríquez, quien renovó contrato con Deportes La Serena para todo este 2026 tras marcar 6 goles el año pasado. Eso sí, el exseleccionado nacional no juega desde septiembre de 2025 y se perdió los amistosos ante San Luis y Santiago Wanderers debido a una lesión de tobillo, sumando un nuevo problema y dejando sin opciones de delanteros al plantel.

A pesar de este detalle nada menor, el cuadro de la Cuarta Región confirmó la realización de la “Tarde Granate” 2026, programada para este sábado 24 de enero a las 17:00 horas ante Cobresal en el estadio La Portada, donde buscarán variantes de cara al debut en el Campeonato Nacional 2026, cuando reciban a la UC el domingo 1 de febrero.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad