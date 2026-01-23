;

Este canal de TV transmitirá los partidos de la selección chilena en Copa América de futsal

La escuadra nacional debuta este sábado en Paraguay.

El futsal en los últimos años ha experimentado un crecimiento sostenido a nivel competitivo y formativo, ubicándose como un deporte emergente, con mayor visibilidad mediática y proyección internacional.

En esta línea, la selección chilena tendrá que medirse una vez más con países de la región en la Copa América de futbol sala que se realizará en Paraguay.

Los derechos de las transmisiones de los partidos de “La Roja” se los adjudicó Canal 13. Este sábado 24 de enero las redes digitales de dicho canal emitirán la participación de la selección chilena en la justa continental, en su estreno ante Bolivia.

La Copa América de Futsal consiste en partidos de dos tiempos de 20 minutos cronometrados entre dos equipos de 5 jugadores cada uno y tendrá a 10 países en competencia. Chile estará inserto en el grupo B, junto al elenco altiplánico, Venezuela, Colombia y Brasil, este último, campeón de la pasada edición del torneo.

En tanto, en el grupo A se encuentran Paraguay, Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador. De fase de grupos avanzan directamente a semifinales las dos mejores selecciones de cada agrupación.

Los encuentros se transmitirán en vivo y en directo a través del canal oficial de YouTube de Canal 13, los sitios web 13.cl y T13.cl, y la app 13Go.

La programación de Chile en la Copa América de futsal

Sábado 24 de enero

  • 12:00 hrs. | Chile vs. Bolivia

Lunes 26 de enero

  • 14:30 hrs. | Chile vs. Venezuela

Miércoles 28 de enero

  • 14:30 hrs. | Chile vs. Brasil

Jueves 29 de enero

  • 12:00 hrs. | Chile vs. Colombia

