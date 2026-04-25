Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 25 de abril, y quién transmite?

Hoy, sábado 25 de abril, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla siete partidos.

Dos de estos encuentros forman parte de la undécima fecha de la Liga de Primera, cuatro más que darán inicio a la novena jornada de la Primera B y otro que arrancará la quinta fecha de la Segunda División.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 25 de abril arrancará a las 12:30 horas, con dos choques en simultáneo. Uno será en el Luis Valenzuela Hermosilla, donde Deportes Copiapó se medirá ante San Marcos de Arica. Benjamín Saravia será el árbitro del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El otro juego se desarrollará en el Municipal de San Felipe, lugar en que Unión San Felipe jugará ante Magallanes, con arbitraje de Francisco Gaggero y transmisión de TNT Sports Premium.

Tras ello, a contar de las 20:00 horas, Curicó Unido enfrentará a Deportes Puerto Montt en el Bicentenario La Granja. Juan Ibarra será el juez del compromiso, que tendrá transmisión en la plataforma HBO Max.

El último juego se disputará a las 20:30 horas, en el Germán Becker, donde Deportes Temuco enfrentará a Rangers, con arbitraje de Rodrigo Farías y que será transmisión de TNT Sports.

Campeonato Nacional 2026

La Primera División comenzará su actividad a contar de las 15:00 horas, en el Nelson Oyarzún de Chillán, lugar en que Ñublense jugará ante O’Higgins, con arbitraje de Juan Lara y transmisión transmisión de TNT Sports Premium.

El otro juego de la jornada, y que concentrará todas las miradas, se disputará a las 18:00 horas, en el Estadio Nacional, donde se desarrollará una nueva edición del Clásico Universitario entre la Universidad de Chile y Universidad Católica. Diego Flores será el juez del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

Segunda División

La tercera categoría en importancia del fútbol chileno tendrá su único partido del día a las 16:00 horas, en el Municipal Federico Schwager, donde Lota Schwager se medirá ante General Velásquez, con arbitraje de Bastián Pavez. Este encuentro no tendrá transmisión de TV.