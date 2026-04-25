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“Una deslealtad tremenda”: Rostro de la televisión chilena revela teoría clave que explicaría despido de canal

Tras su inesperada salida de pantalla, la actriz se sinceró en el programa “Primer Plano”. Esto fue lo que dijo.

Javier Méndez

“Una deslealtad tremenda”: Rostro de la televisión chilena revela teoría clave que explicaría despido de canal

La noche del viernes, Antonella Ríos fue invitada al programa Primer Plano para hablar sobre su repentina salida de Zona Latina, canal en el que se desempeñaba como panelista y cuyo principal proyecto era el programa de farándula Que te lo digo, con Sergio Rojas.

Cabe recordar que la noticia se dio a conocer el jueves de esta semana, cuando le informaron a la actriz de 51 años que no seguiría en la señal tras volver de una licencia médica. En principio, incluso se habló de un escándalo a gritos que fue descartado por la misma Ríos.

Ahora, en el panel de Chilevisión, la protagonista ahondó en una supuesta idea ya pensada para sacarla de pantalla.

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Empezó a haber una especie de plan, que él (Sergio Rojas) lo niega, (dice) que yo estoy loca y que inventé. Siempre a la loca del pueblo la llaman loca”, partió.

Él empieza a soltar mi mano y a instalar, o a invitar, a personas a tratarme pésimo en el mismo programa donde yo trabajaba, sentados en mi silla. Entonces, me pareció una deslealtad tremenda”, explicó. }

“Pero, para él eso es farándula”, lanzó la conductora Fran García-Huidobro. “Es ser tan transparente de poder llevar a una persona a hablar mal. No quiero hacer un juicio de valor, la gente elige lo que le gusta ver”, complementó.

“Cuando se trata de él no es igual. Si yo expusiera en Que te lo digo las cosas que yo manejo de él o sé, sería romper códigos como él lo ha hecho conmigo. Yo no lo voy a hacer porque soy una persona honesta, que trabaja desde otro lado y tengo otro tipo de códigos”, se sinceró Ríos.

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