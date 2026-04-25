Parot se sincera y dedica palabras a César Pinares tras su abrupta salida de Limache: “Solo desearle...”

César Pinares tuvo una inesperada salida de Deportes Limache en medio de la competición de la Liga de Primera, siendo además el capitán del equipo. La noticia fue comunicada por el club para sorpresa de los hinchas.

Pocos días después, los “Tomateros” igualaron 2-2 ante Audax Italiano en La Florida y dejaron ir una gran oportunidad de escalar a la cima del torneo.

Alfonso Parot, lateral del equipo que comanda Víctor Rivero, se refirió a la salida de su excompañero tras el partido en conversación con los medios de comunicación.

“Solo le deseo lo mejor a César (Pinares) por todo lo que hizo por la institución. El año pasado nos tocó a él, a mí y un par de compañeros más que eramos los más grandes navegar un poco el barco para dejarnos en primera, y se consiguió”, declaró el “Poncho”.

“No solo tengo palabras de agradecimiento, lo vamos a extrañar. Es un gran jugador, le deseo lo mejor a él y su familia”, cerró Parot.

Ambos futbolistas también fueron compañeros en Universidad Católica, donde consiguieron tres títulos juntos siendo piezas clave en aquellos recordados planteles de los “Cruzados”.