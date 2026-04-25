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Confirman nuevas lluvias abundantes en Chile: el “día clave” en que llega el sistema frontal con vientos de 50 km/h

Un nuevo episodio de mal tiempo se aproxima a la zona centro-sur. Revisa aquí todos los detalles del evento meteorológico.

Javier Méndez

Confirman nuevas lluvias abundantes en Chile: el “día clave” en que llega el sistema frontal con vientos de 50 km/h

Confirman nuevas lluvias abundantes en Chile: el “día clave” en que llega el sistema frontal con vientos de 50 km/h / Cidmart

Todo parece indicar que los últimos días de abril estarán marcados por la lluvia en distintas zonas de Chile.

Según un reporte de Meteored, el modelo meteorológico europeo ECMWF anticipa la llegada de un sistema frontal durante la primera mitad de la última semana de este mes.

En específico, las primeras precipitaciones aparecerían el martes 28 de abril en la Región de Los Ríos, intensificándose después del mediodía.

Durante la tarde, los pulsos de agua serían especialmente fuertes en La Araucanía, la cordillera de Los Ríos y la provincia de Arauco.

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Uno de los factores más relevantes será el viento. Las rachas podrían superar los 50 km/h en el litoral, la precordillera y comunas cordilleranas de las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos, entre la tarde y noche del martes.

Hacia la noche, las lluvias se concentrarían en el valle y zonas cordilleranas de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Acorde al mismo portal especializado, será en la madrugada del miércoles 29 cuando las precipitaciones tenderían a debilitarse en gran parte del centro-sur, aunque persistirían en comunas cordilleranas de Ñuble y Biobío.

El ECMWF también proyecta la llegada de un nuevo margen frontal frío para el viernes 1 de mayo, lo que podría extender el período de lluvias en la zona centro-sur al inicio del próximo mes.

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