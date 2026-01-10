;

Fue uno de los puntos altos de Unión Española en 2025 y ahora continuará en Primera División: fichaje oficial

Matías Marín jugará cedido en Deportes La Serena tras una gran campaña con Unión Española, pese al descenso.

El mercado de fichajes del fútbol chileno no se detiene y ahora fue el turno de Deportes La Serena de anunciar un importante refuerzo para la temporada 2026.

Los “Papayeros” hicieron oficial la contratación de Matías Marín, volante chileno que jugará cedido en el club desde Belgrano de Córdoba, luego de haber defendido a Unión Española durante el 2025.

“Matías Marín se incorpora a Club Deportes La Serena tras su paso por Santiago Wanderers, O’Higgins, Belgrano de Córdoba y Unión Española, sumando experiencia en el fútbol nacional e internacional. Volante dinámico, llega a defender la camiseta granate y pelear cada balón desde el primer día”, escribieron los granates en su presentación.

Pese a que en su temporada con los hispanos no pudo demostrar su mejor nivel producto de las lesiones, sí fue uno de los valores más importantes del equipo cuando estuvo disponible, anotando dos goles y entregando tres asistencias en los 15 partidos que disputó.

De esta manera, Matías Marín se suma a Gonzalo Escalante, Joaquín Gutiérrez, Alexander Oroz y Yahir Salazar como los cinco refuerzos de Deportes La Serena para la Liga de Primera 2026.

