Maratón de Santiago 2026: cortes y desvíos afectarán a ocho comunas

14 de Mayo del 2023/SANTIAGO Miles de capitalinos llegan hasta el Parque OHiggins, para participar de la Maratón Santiago 2023. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO / Sebastian Beltran Gaete

Este domingo 26 de abril se realizará la edición número 19 de la Maratón de Santiago, competencia que tendrá su punto de partida en la Alameda, frente al Palacio de La Moneda, y que convocará a cerca de 33 mil participantes.

Las autoridades informaron que los cortes de tránsito comenzarán a aplicarse desde este sábado 25 de abril, afectando a ocho comunas de la Región Metropolitana: Santiago, Ñuñoa, Macul, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Providencia.

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Durante la jornada del sábado se iniciarán las primeras restricciones en el sector del eje Alameda y el barrio cívico, incluyendo suspensiones de tránsito en calles clave entre las 09:00 y las 18:00 horas del domingo.

La largada de la carrera está programada para las 07:00 horas, momento desde el cual se irán implementando nuevos desvíos a medida que avance el recorrido de los corredores en las distancias de 42K, 21K y 10K.

Para facilitar la movilidad, Metro de Santiago adelantará su apertura a las 06:00 horas en las líneas 1, 2, 3 y 5, mientras que 127 recorridos de buses de Red Movilidad serán desviados entre las 05:30 y las 14:30 horas.

Las autoridades llamaron a planificar los desplazamientos con anticipación, considerando los cortes y desvíos que se extenderán durante gran parte de la jornada.

Revisa más información en la página oficial de maratón de Santiago.